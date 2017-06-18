افتتاح الأيام التجارية بالمنستير وقصر هلال وجمال

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بــاب نــات





Publié le:2017-06-18 20:06:08

- عاين كاتب الدولة لدى وزير النقل هشام بن أحمد مساء أمس خلال افتتاحه رسميا للدورة 50 للأيام التجارية بالمنستير والدورة 44 للأيام التجارية والثقافية في قصر هلال والأيام التجارية في جمال من ولاية المنستير، الحركة التجارية التي بعثتها في الجهة هذه التظاهرات التجارية والأسعار وجودة المنتوجات المعروضة، مثمّنا بالمناسبة تنظيم الأيام التجارية في قصر هلال تحت شعار "استهلك تونسي".وذكرت سهام مبروك المديرة الجهوية للتجارة في المنستير المنستير في تصريح لمراسلة (وات) أنّ التخفيضات المعتمدة بمناسبة الأيام التجارية في المنستير وقصر هلال وجمال تتراوح بين 10 في المائة و25 في المائة، وهي تتنزّل ضمن الجهود المبذولة للنهوض بالمقدرة الشرائية للمواطن، مؤكدة وفرة وتنوع الملابس الجاهزة خاصة منها ملابس الأطفال مع توفر الجودة، حسب تقييمها.ويذكر أن نقاط البيع التي وقعت تهيئتها في الفضاءات المخصصة للأيام التجارية بالمنستير بلغت 265 وتمّ تخصيص 240 نقطة بيع في إطار الأيام التجارية والثقافية في قصر هلال في حين بلغت 76 نقطة في الأيام التجارية بجمّال.تم وات