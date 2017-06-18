Radio Babnet Tunisie  On Air: Saliha - Khali badalni  
Régions

افتتاح الأيام التجارية بالمنستير وقصر هلال وجمال

Dimanche 18 Juin 2017
بــاب نــات - عاين كاتب الدولة لدى وزير النقل هشام بن أحمد مساء أمس خلال افتتاحه رسميا للدورة 50 للأيام التجارية بالمنستير والدورة 44 للأيام التجارية والثقافية في قصر هلال والأيام التجارية في جمال من ولاية المنستير، الحركة التجارية التي بعثتها في الجهة هذه التظاهرات التجارية والأسعار وجودة المنتوجات المعروضة، مثمّنا بالمناسبة تنظيم الأيام التجارية في قصر هلال تحت شعار "استهلك تونسي".

وذكرت سهام مبروك المديرة الجهوية للتجارة في المنستير المنستير في تصريح لمراسلة (وات) أنّ التخفيضات المعتمدة بمناسبة الأيام التجارية في المنستير وقصر هلال وجمال تتراوح بين 10 في المائة و25 في المائة، وهي تتنزّل ضمن الجهود المبذولة للنهوض بالمقدرة الشرائية للمواطن، مؤكدة وفرة وتنوع الملابس الجاهزة خاصة منها ملابس الأطفال مع توفر الجودة، حسب تقييمها.

ويذكر أن نقاط البيع التي وقعت تهيئتها في الفضاءات المخصصة للأيام التجارية بالمنستير بلغت 265 وتمّ تخصيص 240 نقطة بيع في إطار الأيام التجارية والثقافية في قصر هلال في حين بلغت 76 نقطة في الأيام التجارية بجمّال.
تم وات




Publié le:2017-06-18 20:06:08

cadre-e797fe9723bc913fee9bb39e2e158a13-2017-06-18 20:06:08
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144243



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12682,1

  • (15 juin)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,76033 DT        1$ =2,44920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 juin)   737,5 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144243 207|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires