افتتاح الأيام التجارية بالمنستير وقصر هلال وجمال

وذكرت سهام مبروك المديرة الجهوية للتجارة في المنستير المنستير في تصريح لمراسلة (وات) أنّ التخفيضات المعتمدة بمناسبة الأيام التجارية في المنستير وقصر هلال وجمال تتراوح بين 10 في المائة و25 في المائة، وهي تتنزّل ضمن الجهود المبذولة للنهوض بالمقدرة الشرائية للمواطن، مؤكدة وفرة وتنوع الملابس الجاهزة خاصة منها ملابس الأطفال مع توفر الجودة، حسب تقييمها.
ويذكر أن نقاط البيع التي وقعت تهيئتها في الفضاءات المخصصة للأيام التجارية بالمنستير بلغت 265 وتمّ تخصيص 240 نقطة بيع في إطار الأيام التجارية والثقافية في قصر هلال في حين بلغت 76 نقطة في الأيام التجارية بجمّال.
تم وات
Publié le:2017-06-18 20:06:08
Par:sarih (Tunisia ) Par Mobile
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