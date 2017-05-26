ايقاف شاب بجرزونة من اجل سرقة كوابل نحاسية تابعة لشركة اتصالات تونس

Vendredi 26 Mai 2017



بــاب نــات - تمكنت مصالح مركز الامن الوطني بجرزونه مساء امس الخميس من القاء القبض على شاب متلبس بسرقة كوابل نحاسية تابعة لشركة اتصالات تونس، وفق ما افاد به مصدر امني مسؤول مراسل (وات) بالجهة.



واكد ذات المصدر ان "عمليات السرقة اضرت بمنشات تابعة للشركة وبمصالح المواطنين".

يذكر انه باستشارة النيابة العمومية في الموضوع، اذنت بالاحتفاظ بالشاب المتلبس بعملية السرقة وسماعه في جرائم السرقة والاضرار عمدا بملك الغير.







Publié le:2017-05-26 13:23:31



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