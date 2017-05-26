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ايقاف شاب بجرزونة من اجل سرقة كوابل نحاسية تابعة لشركة اتصالات تونس

Vendredi 26 Mai 2017
بــاب نــات - تمكنت مصالح مركز الامن الوطني بجرزونه مساء امس الخميس من القاء القبض على شاب متلبس بسرقة كوابل نحاسية تابعة لشركة اتصالات تونس، وفق ما افاد به مصدر امني مسؤول مراسل (وات) بالجهة.

واكد ذات المصدر ان "عمليات السرقة اضرت بمنشات تابعة للشركة وبمصالح المواطنين".
يذكر انه باستشارة النيابة العمومية في الموضوع، اذنت بالاحتفاظ بالشاب المتلبس بعملية السرقة وسماعه في جرائم السرقة والاضرار عمدا بملك الغير.



Publié le:2017-05-26 13:23:31

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1 de 1 commentaires pour l'article 143244

Mandhouj  (France)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 13h 51m |           
هذه عملية تحسب على الواجب اليومي للامن .. نتمنى لهم التوفيق ... العماليات الحالية منذ الاربعاء ، تأتي في إطار حرب على مستوى أرفع ... نتمنى إستمرار هذه العماليات و أن تعمل مسحة عامة للوبيات الكبار و أن تسقط عنهم الحماية السياسية و تفكك حمايتهم الأمنية .. التنظيف في كل القطاعات ... و تحية لكل من يقف لتونس ... كلنا حرب على الفساد ... لا ننسى سوء التصرف في المال العام ، في الانتاج العمومي ، كهرباء ، ... الشعب ذاق الويل ، التمييز في الخدمات الإدارية
... لكل منظومة الحكم (الأحزاب الحاكمة ) أن تنظر لشيء واحد : مصلحة تونس (معادلة صعبة نظرا لكثير من المعطيات ) ، لكن لا خوف ...

تحية لكل مقاوم
صامدون ، و يا ويل من يخون .



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