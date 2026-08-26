جريمة بشعة في صنهاجة منوبة: مقتل أب لـ 3 أطفال بعد تعرضه للطعن بآلة حادة في الرأس!!

شهدت منطقة صنهاجة التابعة لولاية منوبة، جريمة قتل أليمة راح ضحيتها أب لثلاثة أطفال، إثر تعرضه لإصابة بالغة بآلة حادة على مستوى الرأس خلال شجار أمام مقر سكناه.وفقاً للمعطيات الأولية، نشبت معركة بين الضحية ومجموعة من الأشخاص أمام منزله، لتتطور الأحداث بشكل متسارع وتتحول إلى اعتداء بدني عنيف؛ حيثُ وجه أحد المشاركين في الخصام ضربة قاطعة ومباشرة إلى رأس الضحية باستخدام آلة حادة، ما أسفر عن سقوطه مغشياً عليه في عين المكان وبنقله للمستشفى خضع لعملية جراحية وظل لمدة 10 ايام في غيبوبة الى ان توفى أمس متأثراً بإصابته البليغة.وقد خيمت حالة من الحزن والذهول على أهالي المنطقة ، لما عُرف عن الضحية من حسن السلوك ورعايته لأطفاله الثلاثة الذين باتوا بلا معيل.هذا وحضرت الوحدات الأمنية ممثلة في الشرطة العدلية والشرطة الفنية فور إعلامها بالحادثة، وتم إجراء المعاينات الميدانية ورفع الجثة لعرضها على الطب الشرعي. كما فتحت النيابة العمومية بكتدة منوبة بحثاً تحقيقياً للكشف عن ملابسات الجريمة وتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الخصام، مع إلقاء القبض على 3 متورطين لإحالتهم على العدالة. في حين أحيل المتهم الرئيسي بحالة فرار ولا تزال الابحاث جارية للقبض عليه.