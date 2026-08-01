تونس: إيداع أربعة أشخاص السجن في قضية شبكة لترويج الأقراص المخدرة بوصفات طبية مزورة

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق أربعة أشخاص، من بينهم شخص من جنسية مغاربية ومحضّرة صيدلية، وذلك على خلفية الكشف عن شبكة تنشط في ترويج الأقراص المخدرة باستعمال وصفات طبية مزورة.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس تلقت معلومات تفيد باشتباهها في تورط شخص مغاربي في ترويج أقراص مخدرة لا تُصرف إلا بوصفات طبية.وبعد تكثيف التحريات، نصب أعوان الحرس الوطني كمينا محكما للمشتبه به، أسفر عن إيقافه على متن سيارة، حيث أفضى تفتيشها إلى حجز نحو، إلى جانب عدد من الوصفات الطبية المفتعلة.وكشفت الأبحاث أن الموقوف ينشط ضمن شبكة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة، ليتم لاحقا إيقافتعمل بإحدى الصيدليات بالضاحية الجنوبية للعاصمة، إضافة إلى شخصين آخرين يشتبه في تورطهما في القضية.وباستكمال الأبحاث، أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق المظنون فيهم الأربعة، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.