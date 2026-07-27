عامر بحبة: موجة الحر انتهت.. وأسبوع كامل من الأجواء المعتدلة في تونس

أكد الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية، في مداخلة على إذاعة، أن موجة الحر التي شهدتها تونس خلال الأيام الماضية انتهت، لتدخل البلاد بداية من اليوم في فترة من الطقس المعتدل تستمر طوال الأسبوع.وأوضح بحبة أن درجات الحرارة ستتراجع إلى مستوياتها العادية لشهر جويلية، مع تسجيل أجواء ثلاثينية في أغلب المناطق، في حين ستقتصر الحرارة الأربعينية على أقصى الجنوب الصحراوي، قبل أن تنخفض هناك أيضا خلال الأيام المقبلة.وأشار إلى أن موجة الحر الأخيرة كانت من أقوى الموجات التي عرفتها تونس، بعدما تم تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة، من بينها بلوغ الحرارة، إلى جانب معادلة توزر لرقمها القياسي التاريخي.كما تطرق إلى التقلبات الجوية الأخيرة، مبينا أن الأمطار الغزيرة المصحوبة بحبات برد كبيرة شهدتها خاصة ولايتا، وأن بعض حبات البرد تراوح حجمها بين، وهو ما تسبب في أضرار فلاحية محلية، رغم أن تأثير هذه الظواهر يبقى محدودا جغرافيا.وأضاف أن طقس الأيام القادمة سيتميز برياح نشطة على السواحل الشرقية، مع إمكانية تشكل خلايا رعدية وأمطار بعد الظهر على المرتفعات الغربية، قد تمتد محليا نحو بعض المناطق الشرقية والساحلية.وختم بحبة بالتأكيد على أن المؤشرات الحالية لا توحي بعودة موجة حر مماثلة في المدى القريب، مرجحا بقاء درجات الحرارة قريبة من المعدلات الموسمية، مع ليال أكثر اعتدالا حتى نهاية الأسبوع.