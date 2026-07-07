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اصابة فنان شعبي بطلق ناري على وجه الخطأ خلال حفل زفاف بالقيروان

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a4caca84a0632.54733579_jiegnmfkpoqhl.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 07 Juillet 2026 - 08:32 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أصيب أول أمس الاحد 5 جويلية، الفنان الشعبي حسن الزيتوني بطلق ناري على وجه الخطأ وذلك على مستوى القدم اليمنى خلال حفل زفاف بحفوز من ولاية القيروان.
واستوجبت الاصابة نقل الفنان حسن الزيتوني الي المستشفى المحلي بحفوز قبل تحويله الي وحدة الاغالبة بالقيروان وقد طمأن الفنان متابعيه في مقطع فيديو تم تداوله مؤكدا أنه بصحة جيدة وأنه سيستأنف نشاطه بعد أيام.



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