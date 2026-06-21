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قلب العاصمة: حملة أمنية كبرى تطيح بـ 24 مطلوباً للقضاء وتفكك وفاقاً إجرامياً

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Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Juin 2026 - 12:33 قراءة: 1 د, 9 ث
      
في إطار جهودها المتواصلة للتصدي للجريمة المنظمة وتطهير النقاط السوداء بمحيط العاصمة، نفذت فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة حملة أمنية واسعة النطاق شملت عدداً من الأحياء العتيقة والأسواق الحيوية، وأسفرت عن إيقافات نوعية وحجز كميات من الممنوعات والأسلحة البيضاء.

وشملت الحملة الأمنية المركزة مناطق زرقون، الصباغين، باب جديد، وباب سويقة، حيث تمكنت الإطارات والأعوان من إلقاء القبض على 16 شخصاً مدرجاً في لوائح التفتيش لفائدة هياكل أمنية وقضائية مختلفة في قضايا حق عام.


الإطاحة بـ "وفاق إجرامي" وحجز أسلحة بيضاء

وفي سياق متصل، نجحت الفرقة في تفكيك شبكة إجرامية وإيقاف 8 عناصر تعلقت بهم تهمة "تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص"، مما ساهم في إحباط مخططات لسرقة وعمليات سلب (براكاجات) في قلب العاصمة. كما تم خلال المداهمات ضبط مجموعة من الأسلحة الحادة والبيضاء تشمل سيوفاً وسكاكين كان المشتبه بهم يستعملونها في عمليات التهديد وترويع المواطنين، وتم إيقاف عدد منهم متلبسين بجرائم تهديد.


سقوط "جرومة" أخطر منحرف

لم تقتصر الحملة على ملاحقة المفتش عنهم، بل استهدفت تجفيف منابع تجارة الممنوعات، حيث تمكنت الوحدات الأمنية من حجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة المعدة للترويج وإيقاف عنصر خطير يكنى بـ "جرومة"، كان على متن شاحنة يستغلها لبيع المشروبات الكحولية خلسة حيث تم حجز 720 علبة جعة و20 قارورة خمر.


بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين مباشرة ومباشرة الأبحاث القانونية في شأنهم، لاستكمال الإجراءات وحالتهم على العدالة. وتأتي هذه الحملة لتعيد الطمأنينة لمتساكني وسط العاصمة وتؤكد الجاهزية العالية للمؤسسة الأمنية.
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