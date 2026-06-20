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باب سويقة: الإطاحة بمنفذ عملية سلب استهدفت دبلوماسية أجنبية واسترجاع هاتفها المسروق

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Bookmark article    Publié le Samedi 20 Juin 2026 - 10:10 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تمكنت فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة من إلقاء القبض على المشتبه به الرئيسي في عملية سلب استهدفت دبلوماسية أجنبية بمنطقة باب الخضراء، مع استرجاع كامل المسروق والمتمثل في هاتف جوال ذكي من نوع "آيفون".

وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن الموقوف عنصر مصنف خطيرا ومن ذوي السوابق العدلية في مجال السرقات، ويُعرف بالكنية "ولد الشنوفي"، حيث تبين تورطه في عدد من القضايا المماثلة.


وبحسب المعطيات الأولية، فقد نجحت الوحدات الأمنية في تحديد هوية المشتبه به وتعقبه في وقت وجيز، قبل الإطاحة به واسترجاع الهاتف المسروق وتسليمه إلى صاحبته.


وقد عبرت الدبلوماسية الأجنبية عن شكرها وامتنانها للوحدات الأمنية، مثمنة سرعة التدخل ونجاعة الأبحاث التي مكنت من استرجاع مسروقها في وقت قياسي.

كما أظهرت الأبحاث مع المتهم أنه يعد من العناصر النشطة في مجال السرقات بالنطر، وأنه متورط في سلسلة من العمليات المماثلة التي استهدفت المارة على مستوى محاور الربط بين منطقتي باب البحر وباب الخضراء.

وباستشارة النيابة العمومية، أُذن بالاحتفاظ بالمشتبه به لمواصلة الأبحاث والكشف عن جميع ملابسات القضايا المنسوبة إليه، قبل إحالته على أنظار العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.
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