باب سويقة: الإطاحة بمنفذ عملية سلب استهدفت دبلوماسية أجنبية واسترجاع هاتفها المسروق

تمكنتمن إلقاء القبض على المشتبه به الرئيسي في عملية سلب استهدفت دبلوماسية أجنبية بمنطقة، مع استرجاع كامل المسروق والمتمثل في هاتف جوال ذكي من نوعوكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن الموقوف عنصر مصنف خطيرا ومن ذوي السوابق العدلية في مجال السرقات، ويُعرف بالكنية، حيث تبين تورطه في عدد من القضايا المماثلة.وبحسب المعطيات الأولية، فقد نجحت الوحدات الأمنية في تحديد هوية المشتبه به وتعقبه في وقت وجيز، قبل الإطاحة به واسترجاع الهاتف المسروق وتسليمه إلى صاحبته.وقد عبرت الدبلوماسية الأجنبية عن شكرها وامتنانها للوحدات الأمنية، مثمنة سرعة التدخل ونجاعة الأبحاث التي مكنت من استرجاع مسروقها في وقت قياسي.كما أظهرت الأبحاث مع المتهم أنه يعد من العناصر النشطة في مجال، وأنه متورط في سلسلة من العمليات المماثلة التي استهدفت المارة على مستوى محاور الربط بين منطقتيوباستشارة، أُذن بالاحتفاظ بالمشتبه به لمواصلة الأبحاث والكشف عن جميع ملابسات القضايا المنسوبة إليه، قبل إحالته على أنظار العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.