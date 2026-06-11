جلسة العدالة الإنتقالية تحدد موعد 26 أكتوبر للنظر في قضية شهيد الثورة عبد الباسط الخضراوي
حددت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس موعد 26 أكتوبر المقبل للنظر في ملف القضية عدد 29 المتعلقة بـشهيد الثورة عبد الباسط الخضراوي، الذي قُتل برصاصة في ظهره يوم 27 فيفري 2011 على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة.
وتعود أطوار القضية إلى أحداث 25 و26 و27 فيفري 2011، المعروفة بـأحداث القصبة 2، والتي أسفرت عن سقوط ستة شهداء من بينهم عبد الباسط الخضراوي وفريد مبروك وأيمن العقيلي ومحمد الحناشي، إلى جانب تسجيل ستة جرحى.
وتتمثل وقائع القضية في اعتصام نفذه عدد من المواطنين للمطالبة بـإسقاط حكومة محمد الغنوشي التي تولت تسيير شؤون البلاد إثر مغادرة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. غير أن الاعتصام تحول لاحقاً إلى مواجهات بين المحتجين والوحدات الأمنية، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى.
وتعود أطوار القضية إلى أحداث 25 و26 و27 فيفري 2011، المعروفة بـأحداث القصبة 2، والتي أسفرت عن سقوط ستة شهداء من بينهم عبد الباسط الخضراوي وفريد مبروك وأيمن العقيلي ومحمد الحناشي، إلى جانب تسجيل ستة جرحى.
وتتمثل وقائع القضية في اعتصام نفذه عدد من المواطنين للمطالبة بـإسقاط حكومة محمد الغنوشي التي تولت تسيير شؤون البلاد إثر مغادرة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. غير أن الاعتصام تحول لاحقاً إلى مواجهات بين المحتجين والوحدات الأمنية، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى.
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