جلسة العدالة الإنتقالية تحدد موعد 26 أكتوبر للنظر في قضية شهيد الثورة عبد الباسط الخضراوي

حددتبالمحكمة الابتدائية بتونس موعدللنظر في ملف القضية عددالمتعلقة بـ، الذي قُتل برصاصة في ظهره يومعلى خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة.وتعود أطوار القضية إلى أحداث، المعروفة بـ، والتي أسفرت عن سقوطمن بينهم، إلى جانب تسجيلوتتمثل وقائع القضية في اعتصام نفذه عدد من المواطنين للمطالبة بـالتي تولت تسيير شؤون البلاد إثر مغادرة الرئيس الأسبق. غير أن الاعتصام تحول لاحقاً إلى، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى.