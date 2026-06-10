دائرة الاتهام ترفض الإفراج عن ألفة الحامدي وتحيلها على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية

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قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الأربعاء رفض الافراج عن الناشطة السياسية ورئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي واحالتها بحالة ايقاف على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.



وتجدر الاشارة الى أن السلطات الأمنية تولت ايقاف الناشطة السياسية الفة الحامدي بتاريخ 15 فيفري الماضي بمطار تونس قرطاج الدولي وذلك استنادا الى منشور تفتيش صادر في حقها لفائدة القضاء العسكري، ليتم لاحقا احالتها على أنظار المحكمة العسكرية والتي قررت ايداعها السجن على ذمة القضية المنشورة في حقها