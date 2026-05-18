تأجيل محاكمة رياض بن فضل وأكثر من 20 متهما في قضية تبييض أموال

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين 18 ماي 2026، تأجيل محاكمة منسق حزب القطب رياض بن فضل وأكثر من 20 متهما إلى موعد لاحق، وذلك في قضية تتعلق بشبهات تبييض أموال.وجاء قرار التأجيل استجابة لطلبات هيئة الدفاع التي التمست مزيدا من الوقت للاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع.وكان قاضي التحقيق الأول بـالقطب القضائي المالي قد أصدر بتاريخ 24 نوفمبر 2023 بطاقة إيداع بالسجن في حق رياض بن فضل على ذمة القضية المذكورة.كما كانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قد أذنت، في وقت سابق، لأعوان الفرقة المركزية الثالثة للجرائم المالية المتشعبة بالعوينة التابعة للحرس الوطني، بالاحتفاظ برياض بن فضل، وذلك في إطار أبحاث تتعلق بشبهات فساد مالي مرتبطة باقتناء أملاك مصادرة، وفق مقتضيات قانون مكافحة غسيل وتبييض الأموال.