النائب ياسين قوراري يدعو وزير التربية لزيارة عاجلة إلى الكاف بعد حادثة اختناق تلاميذ

دعا النائب بمجلس نواب الشعب عن جهة الكاف ياسين قوراري، اليوم الخميس، وزير التربية إلى القيام بزيارة ميدانية عاجلة للجهة، للوقوف على تدهور البنية التحتية بعدد من المؤسسات التربوية، من بينها مدرسة “حي الأنس” التي شهدت حادثة اختناق عدد من التلاميذ، إضافة إلى مدرسة “برج العيفة” المغلقة منذ سنوات ومعهد “المنجي سليم”.وأوضح النائب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الورد” على إذاعة الجوهرة أف أم، أن الحالة الصحية للتلاميذ الذين تعرضوا للاختناق بالمدرسة الابتدائية “حي الأنس” بوسط المدينة مستقرة، مشيرًا إلى أن جميع التلاميذ المعنيين (3 فتيات وولدان) غادروا المستشفى الجهوي بالكاف وهم في صحة جيدة.وبيّن قوراري أن الحادثة تعود مبدئيًا إلى استنشاق التلاميذ لمواد تنظيف استُعملت داخل قاعات تعاني من رطوبة مرتفعة (“الندى”) وتراكم للأوساخ منذ فترة طويلة، ما أدى إلى تفاعل هذه المواد مع الرطوبة وحدوث حالات اختناق فور دخول التلاميذ إلى الأقسام.وأكد النائب أنه تم فتح بحث إداري لتحديد المسؤوليات، مشددًا على أن عمليات الصيانة يجب ألا تقتصر على الحلول الترقيعية.كما دعا إلى التدخل العاجل لصيانة القاعات المتضررة بداية من هذا الأسبوع، محذرًا من مواصلة التدريس في ظروف قد تهدد سلامة التلاميذ والإطار التربوي.