Babnet   Latest update 15:03 Tunis

وزارة العدل تنظّم دورة تكوينية حول منظومة التصرّف في المخزون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6953db4a28bc85.43767421_lnpfmgjhoqeik.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 30 Decembre 2025 - 14:55 قراءة: 0 د, 25 ث
      
بتاريخ 30 ديسمبر 2025، وتنفيذا لمخطط التكوين السنوي لسنة 2025، نظّمت وزارة العدل (الإدارة العامة للمصالح المشتركة) دورة تكوينية حول منظومة التصرّف في المخزون لفائدة إطارات وأعوان الإدارة المركزية والإدارات الجهوية لوزارة العدل، وذلك بـالمركز الوطني للإعلامية.

ووفق بلاغ لوزارة العدل تهدف هذه الدورة التكوينية إلى:


* التعريف بمنظومة التصرّف في المخزون ومكوّناتها التقنية والوظيفية،
* دعم قدرات الإطارات والأعوان المكلّفين بمتابعة المخزون،

* الرفع من جودة الأداء الإداري بما يتلاءم مع متطلبات النجاعة وحسن التصرّف،
* الحفاظ على المال العام،
* تعزيز الحوكمة الرشيدة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321104

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Tanzanie CAN 2025 - Tunisie CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Ouganda CAN 2025 - Nigeria CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Botswana CAN 2025 - RD Congo CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Benin CAN 2025 - Senegal CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 | 10 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:14
14:54
12:29
07:32
05:59
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
16°-10
17°-10
20°-9
22°-12
  • Avoirs en devises 25520,7
  • (29/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38216 DT
  • (29/12)
  • 1 $ = 2,88829 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/12)     1004,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/12)   26766 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026