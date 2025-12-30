وزارة العدل تنظّم دورة تكوينية حول منظومة التصرّف في المخزون
بتاريخ 30 ديسمبر 2025، وتنفيذا لمخطط التكوين السنوي لسنة 2025، نظّمت وزارة العدل (الإدارة العامة للمصالح المشتركة) دورة تكوينية حول منظومة التصرّف في المخزون لفائدة إطارات وأعوان الإدارة المركزية والإدارات الجهوية لوزارة العدل، وذلك بـالمركز الوطني للإعلامية.
ووفق بلاغ لوزارة العدل تهدف هذه الدورة التكوينية إلى:
* التعريف بمنظومة التصرّف في المخزون ومكوّناتها التقنية والوظيفية،
* دعم قدرات الإطارات والأعوان المكلّفين بمتابعة المخزون،
* الرفع من جودة الأداء الإداري بما يتلاءم مع متطلبات النجاعة وحسن التصرّف،
* الحفاظ على المال العام،
* تعزيز الحوكمة الرشيدة.
