اتحاد بن قردان يفوز وديا على امل حمام سوسة 1-0

فاز الاتحاد الرياضي ببن قردان على الأمل الرياضي بحمام سوسة 1-0 في المباراة الودية لكرة القدم التي جمعتهما اليوم الثلاثاء بمدينة سوسة.

وحمل هدف المباراة توقيع مهاجم الاتحاد ايوب مشارك.

وتعدّ هذه المباراة الاختبار الودي الثالث لأبناء بن قردان في التربص الذي انطلق بتاريخ 20 ديسمبر الجاري واختتم اليوم الثلاثاء، بعد تعادلين بالنتيجة ذاتها (1-1) أمام كل من الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي.





ويحتل فريق الجنوب الشرقي قبل اختتام مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الاولى المرتبة 10 رصيد 18 نقطة، منقوصا من مباراة ضد المتصدر الترجي الرياضي، اجلت الى موعد لاحق بسبب الالتزامات القارية للترجي.

من جهته، يحتل امل حمام سوسة المرتبة الثالثة في بطولة الرابطة المحترفة الثانية (المجموعة الاولى) برصيد 23 نقطة، خلف نادي حمام الانف المتصدر برصيد 27 نقطة واتحاد تطاوين صاحب المركز الثاني ب25 نقطة.