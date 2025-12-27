Babnet   Latest update 20:36 Tunis

لقاء ثقافي لتقديم كتاب «كيف صارت صلّوحة صليحة؟ سيرة بين ضفّتين» بالكاف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69502d2cbfb5c7.80455086_hlpqinkmfgjeo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 27 Decembre 2025 - 20:06
      
في إطار مهرجان صليحة الذي تنظمه المندوبية الجهوية للثقافة بالكاف، يُنتظم يوم الأحد 28 ديسمبر بالمركّب الثقافي الصحبي المسراطي بالكاف، بداية من الساعة الرابعة مساءً، لقاء ثقافي لتقديم الكتاب الجديد للكاتبة بثينة الغريبي:
«كيف صارت صلّوحة صليحة؟ سيرة بين ضفّتين»، الصادر عن دار أركاديا للنشر، وذلك بحضور موسيقيين من الجهة.


ويُعدّ هذا اللقاء أوّل تقديم رسمي للكتاب منذ صدوره في موفّى أفريل 2025، وقد اختارت الكاتبة أن يكون في مسقط رأس الفنّانة صليحة بالكاف، في دلالة رمزية على العودة إلى الذاكرة المحليّة ومخاطبة الجمهور الذي شكّل جزءًا من وعيها الثقافي.


قراءة مغايرة لسيرة صليحة

الكتاب عمل بحثي استكشافي يقدّم قراءة مغايرة لسيرة الفنّانة التونسيّة صليحة، إذ يعيد بناء سرديّة مختلفة عن المتداول، ويكشف معطيات ووثائق تُطرح للمرّة الأولى، من خلال مساءلة ما ظلّ خارج الضوء في تاريخ واحدة من أهمّ أيقونات الغناء التونسي.
