مبادرة برلمانية جديدة لمنع منح الجنسية للتونسيّة للمهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية

قدّم النائب طارق المهدي ملامح مبادرة تشريعية جديدة ستُعرض قريبًا على مجلس نواب الشعب، وتنصّ على منع حصول المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية على الجنسية التونسية، بما في ذلك الأطفال المولودون على التراب التونسي.



جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "60 دقيقة" على إذاعة الديوان من تقديم هدى الورغمي، أين تناول جملة من المقترحات التشريعية والتحديات الأمنية والاجتماعية المتعلقة بملف الهجرة غير النظامية.



تشديد العقوبات على مرتكبي "البركاجات" وفرض كاميرات داخل سيارات التاكسي



مبادرة لمنع إسقاط الجنسية على المقيمين بطريقة غير شرعية



"خطر ديموغرافي وتهديد للأمن الاجتماعي"



تنقيحات موازية في مجال الحقوق العينية



دعوة إلى مقاربة وطنية شاملة



استهلّ النائب حديثه بالتفاعل مع دعوة نقابة التاكسي الفردي إلى:على السائقين.لتحسين السلامة ومساعدة الأجهزة الأمنية.وأكد المهدي دعمه لهذه المقترحات، مشيرًا إلى أنّ وسائل النقللا تكتسي صفة "الخلوة"، وأنّ اعتماد الكاميرات أصبح وسيلة أساسية في العديد من دول العالم لتتبع الجرائم والكشف عن المعتدين.كشف النائب عن الخطوط العريضة للمبادرة التشريعية الجديدة التي يعدّها مع عدد من النواب، والتي تهدف إلى:وأشار المهدي إلى أنّ الحصول على الجنسية التونسية يُعدّ من بينمقارنة بجنسيات دول كبرى، معتبرًا أنّ الظاهرة الحالية للهجرة غير النظامية وما رافقها منتتطلب تحركًا تشريعيًا عاجلًا.شدّد النائب على أنّ تونس تواجه وضعيةتتمثل في:* آلاف المواليد من والدين مقيمين بطريقة غير شرعية.* أطفال تتراوح أعمارهم اليوم بين 8 و10 سنوات وُلدوا واستقروا في تونس.* صعوبة إرجاع العديد منهم إلى بلدانهم الأصلية بسببوأكد أنّ هذا الوضع يمثّلوتهديدًا للتركيبة الديموغرافية، محذرًا من تداعيات مستقبلية إذا لم يقع التعامل معه وفق استراتيجية واضحة تشمل الجانب التشريعي، الأمني، الدبلوماسي والاجتماعي.إلى جانب تعديل مجلة الجنسية، كشف النائب عن مقترح تشريعي موازٍ يهدف إلى:من قبل المقيمين بطريقة غير شرعية.* التصدي لمحاولات الاستقرار الطويل وتكوين "حيازة" قد تُحدث إشكاليات قانونية مستقبلية.اختتم المهدي بتأكيد حرص النواب على، مع تشديده على:* رفض كل خطاب عدائي أو عنصري.* اعتماد مقاربة سلمية تحترم الإنسان، دون التفريط فيوحقوقها في تنظيم الحدود والهجرة.وأكد أنّ البرلمان يتحمل مسؤوليته فيوتهيئة الأرضية القانونية الكفيلة بالتصدي لتداعيات الظاهرة في السنوات القادمة.