طارق مهدي: آلاف المواليد بين المهاجرين الأفارقة

قال النائب بمجلس نواب الشعب، طارق مهدي، إنّ "آلاف الولادات الجديدة تمّ تسجيلها في صفوف المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء، ولدوا في التراب التونسي ويتمّ تربيتهم ضمن بيئات عصابية"، مشدّدًا على أنّ "سياسة العودة الطوعية لهؤلاء لا ترقى إلى المستوى المطلوب من قبل المشرّعين".



وأضاف مهدي، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ "المهاجرين الأفارقة، الذين تمّ حصرهم في بعض دول المغرب العربي مثل الجزائر وليبيا، يتّخذون تونس معبرًا لسهولة العبور"، لافتًا إلى أنّ "بعضهم عاد للانتشار في العاصمة وبقية الولايات، تمهيدًا لإعادة تنظيم شبكاتهم".





وأشار النائب إلى أنّ "أعدادًا كبيرة من النساء والأطفال الأفارقة يتجولون في الشوارع للتسوّل، فيما يعمل البعض الآخر بطرق غير قانونية"، محذّرًا من أنّ "الوضع يشكّل خطرًا كبيرًا على حاضر ومستقبل تونس".



وأكد أنّ البرلمان سيقترح مبادرة تشريعية تمنع حصول المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في تونس على الجنسية، في خطوة تهدف إلى ضبط الظاهرة ومعالجة آثار الهجرة غير النظامية.

