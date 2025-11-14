Babnet   Latest update 10:02 Tunis

النائب طارق المهدي: ضريبة على الثروة… ضريبة على النجاح

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67f76522823538.12119353_flgnkojiehmqp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 14 Novembre 2025 - 09:02 قراءة: 2 د, 5 ث
      
قدّم النائب بمجلس نواب الشعب طارق المهدي قراءة نقدية لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على إذاعة الجوهرة أف أم، حيث تطرّق إلى واقع التشريع، مسار مناقشة القوانين، وطبيعة التوجهات الجبائية الجديدة للحكومة.

ضغط جبائي متزايد


اعتبر المهدي أن عدداً من الزيادات في الضرائب قد أُقرّ فعلاً في مشروع القانون الجديد، مشدداً على أن طبيعة هذه الاختيارات لا تراعي الوضع الاجتماعي للمواطن ولا مناخ الاستثمار.


وأوضح أن المجلس يشهد منذ أسابيع مداولات مكثّفة تمتدّ حتى ساعات الفجر، لدراسة ميزانيات الوزارات ومقترحات الإصلاح المرتبطة بها، وسط حالة من الاستياء بسبب تعطّل تمرير عدد كبير من القوانين المقدّمة من النواب.

ضريبة على الثروة… «ضريبة على النجاح»

اعتبر النائب أن الضريبة على الثروة، بصيغتها المقترحة، تمثّل «ضريبة على النجاح»، لأنها تستهدف عقارات ومنقولات تم اقتناؤها أو استثمارها عبر سنوات طويلة، وغالباً بعد دفع ضرائب عديدة عليها سابقاً.

وتساءل المهدي عن جدوى تكبيل الطبقة المتوسطة والعاملة، في حين تظلّ السوق الموازية، بحسب قوله، خارج الرقابة وتدرّ أرباحاً طائلة دون مساهمة فعلية في خزينة الدولة.

قانون الصرف… ملفّ عالق منذ سنوات

انتقد النائب تأخر الحكومة في تقديم النسخة المحيّنة من مجلة الصرف، رغم جاهزيتها وفق ما أكّده وزراء سابقون، معتبراً أن هذا التعطيل يضرّ بالاستثمار ويُجمّد عديد المشاريع.

وأشار إلى أن المجلس تلقّى وعوداً متكرّرة من وزراء المالية، الحاليين والسابقين، بتقديم النصّ المحيّن، لكن دون تنفيذ فعلي.

انتقادات لقانون الشيكات

وصف المهدي قانون الشيكات الحالي بأنه «كارثة»، مؤكداً ضرورة مراجعته بما يتماشى مع واقع المعاملات الاقتصادية، ومع حماية المواطنين الذين يتعرّضون لعقوبات سالبة للحرية بسبب تعثرات مالية ظرفية.

بيروقراطية خانقة تعطل الاستثمار

قدّم النائب أمثلة ملموسة حول مشاريع فلاحية وصناعية تعطّلت بسبب إجراءات وصفها بـ “المعقّدة وغير المنطقية”، إلى جانب مطالب رخص لا تنتهي، وقرارات إدارية تُربك المستثمرين وتفقدهم الثقة في الجهات الرسمية.

مقترحات نيابية قادمة

أكد المهدي أن النواب سيتقدّمون خلال الفترة المقبلة بحزمة من التعديلات والمشاريع الجديدة تتعلق بـ:

* نسب الفائدة
* الجباية على المؤسسات
* تسهيل اقتناء السيارات للمواطنين
* دعم المشاريع الصغرى
* إصلاح الإجراءات الإدارية

مشيراً إلى أن عدداً من المقترحات السابقة سقط بسبب تعارضها مع مجلة الصرف، التي يطالب النواب بتحديثها بشكل مستعجل.


شدّد النائب على أن دور البرلمان هو محاسبة الحكومة والدفع نحو سياسات اقتصادية تضمن خلق الثروة، لا فرض مزيد من الأعباء على المواطنين، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من تبسيط القوانين وتحديث المنظومات المالية والإدارية.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318444


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 14 نوفمبر 2025 | 23 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:13
14:51
12:11
06:56
05:27
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet27°
19° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
28°-17
30°-18
24°-17
19°-16
  • Avoirs en devises
    25006,6

  • (13/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40833 DT        1$ =2,94687 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13/11)   1113,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:02 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*