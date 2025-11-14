النائب طارق المهدي: ضريبة على الثروة… ضريبة على النجاح

قدّم النائب بمجلس نواب الشعب طارق المهدي قراءة نقدية لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على إذاعة الجوهرة أف أم، حيث تطرّق إلى واقع التشريع، مسار مناقشة القوانين، وطبيعة التوجهات الجبائية الجديدة للحكومة.



اعتبر المهدي أنفي مشروع القانون الجديد، مشدداً على أن طبيعة هذه الاختيارات لا تراعي الوضع الاجتماعي للمواطن ولا مناخ الاستثمار.وأوضح أن المجلس يشهد منذ أسابيعتمتدّ حتى ساعات الفجر، لدراسة ميزانيات الوزارات ومقترحات الإصلاح المرتبطة بها، وسط حالة من الاستياء بسبب تعطّل تمرير عدد كبير من القوانين المقدّمة من النواب.اعتبر النائب أن، بصيغتها المقترحة، تمثّل «»، لأنها تستهدف عقارات ومنقولات تم اقتناؤها أو استثمارها عبر سنوات طويلة، وغالباً بعد دفع ضرائب عديدة عليها سابقاً.وتساءل المهدي عن، في حين تظلّ السوق الموازية، بحسب قوله، خارج الرقابة وتدرّ أرباحاً طائلة دون مساهمة فعلية في خزينة الدولة.انتقد النائب، رغم جاهزيتها وفق ما أكّده وزراء سابقون، معتبراً أن هذا التعطيل يضرّ بالاستثمار ويُجمّد عديد المشاريع.وأشار إلى أن المجلس تلقّى وعوداً متكرّرة من وزراء المالية، الحاليين والسابقين، بتقديم النصّ المحيّن، لكن دون تنفيذ فعلي.وصف المهديالحالي بأنه «»، مؤكداً ضرورة مراجعته بما يتماشى مع واقع المعاملات الاقتصادية، ومع حماية المواطنين الذين يتعرّضون لعقوبات سالبة للحرية بسبب تعثرات مالية ظرفية.قدّم النائب أمثلة ملموسة حول مشاريع فلاحية وصناعية تعطّلت بسبب إجراءات وصفها بـ، إلى جانب مطالب رخص لا تنتهي، وقرارات إدارية تُربك المستثمرين وتفقدهم الثقة في الجهات الرسمية.أكد المهدي أن النواب سيتقدّمون خلال الفترة المقبلةتتعلق بـ:* نسب الفائدة* الجباية على المؤسسات* تسهيل اقتناء السيارات للمواطنين* دعم المشاريع الصغرى* إصلاح الإجراءات الإداريةمشيراً إلى أن عدداً من المقترحات السابقة سقط بسبب، التي يطالب النواب بتحديثها بشكل مستعجل.شدّد النائب على أن دور البرلمان هووالدفع نحو سياسات اقتصادية تضمن خلق الثروة، لا فرض مزيد من الأعباء على المواطنين، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من