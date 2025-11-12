Babnet   Latest update 09:35 Tunis

أحكام بالسجن والإعدام في قضية الهجوم الإرهابي بأكودة استشهد خلالها عون حرس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914445d3edc54.26337662_hpqilfengjokm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 12 Novembre 2025 - 09:23
      
أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، أحكامًا بالسجن تراوحت بين عامين و16 عامًا، إلى جانب عقوبة الإعدام، في حق 15 متهمًا أحيلوا على أنظار القضاء في القضية المتعلقة بالهجوم الإرهابي الذي جدّ بمدينة أكودة وأدى إلى استشهاد عون من الحرس الوطني وإصابة زميله بجروح.

وتعود وقائع القضية إلى سبتمبر 2020، حين استهدفت دورية أمنية تابعة للحرس الوطني من قبل مجموعة إرهابية هاجمت العونين بأسلحة بيضاء، ما أدى إلى استشهاد أحدهما وإصابة الآخر إصابات خطيرة.



وقد قام المهاجمون حينها بالاستيلاء على أسلحة الدورية والسيارة الإدارية في محاولة للفرار، قبل أن تتعقبهم الوحدات الأمنية المختصة وتتمكن من إيقاف عدد منهم.


