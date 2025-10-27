مجدي الكرباعي يكشف تدخّله لإنقاذ 28 مهاجراً غير نظامي انطلقوا من سواحل قليبية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62ff7aebb1ebd4.60645535_molnfepikjqgh.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن النائب السابق مجدي الكرباعي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بـ"فايسبوك"، عن قيامه بالتنسيق مع السلطات الإيطالية لإنقاذ مهاجرين غير نظاميين كانوا على متن مركب أبحر من سواحل مدينة قليبية باتجاه إيطاليا.



وكتب الكرباعي أن المركب كان يقل 28 مهاجراً من بينهم 3 عائلات و6 أطفال، وقد غادر سواحل قليبية منتصف ليلة أمس قبل أن يصل إلى المياه الإقليمية الإيطالية قرب جزيرة بانتيليريا.









وأضاف أن أحد المهاجرين تواصل معه مباشرة وطلب مساعدته للتدخل لدى السلطات الإيطالية، مشيراً إلى أنه قام بالاتصال بالجهات المعنية في إيطاليا. وبعد حوالي ساعتين، تم إعلامه بأن خفر السواحل التونسي تولّى عملية الإنقاذ وقام باصطحاب الركاب وإعادتهم إلى تونس.

