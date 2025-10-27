Babnet   Latest update 11:16 Tunis

مجدي الكرباعي يكشف تدخّله لإنقاذ 28 مهاجراً غير نظامي انطلقوا من سواحل قليبية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62ff7aebb1ebd4.60645535_molnfepikjqgh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 27 Octobre 2025
      
أعلن النائب السابق مجدي الكرباعي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بـ"فايسبوك"، عن قيامه بالتنسيق مع السلطات الإيطالية لإنقاذ مهاجرين غير نظاميين كانوا على متن مركب أبحر من سواحل مدينة قليبية باتجاه إيطاليا.

وكتب الكرباعي أن المركب كان يقل 28 مهاجراً من بينهم 3 عائلات و6 أطفال، وقد غادر سواحل قليبية منتصف ليلة أمس قبل أن يصل إلى المياه الإقليمية الإيطالية قرب جزيرة بانتيليريا.



وأضاف أن أحد المهاجرين تواصل معه مباشرة وطلب مساعدته للتدخل لدى السلطات الإيطالية، مشيراً إلى أنه قام بالاتصال بالجهات المعنية في إيطاليا. وبعد حوالي ساعتين، تم إعلامه بأن خفر السواحل التونسي تولّى عملية الإنقاذ وقام باصطحاب الركاب وإعادتهم إلى تونس.


