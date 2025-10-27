ملقتى المبدعين التونسيين في المجالات التكنولوجية والرقمية يوم 29 اكتوبر الجاري بمدينة الثقافة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65d39ae55e3bc2.39008653_lnpoqjfhmeikg.jpg width=100 align=left border=0>

تحتضن مدينة الثقافة، يوم الاربعاء 29 أكتوبر الجاري، ملتقى المبدعين التونسيين في المجالات الرقمية الذين يشتغلون بصفة فردية أوما يعرف ب"الفريلانس".".



وسيعرض "الفريلانس" التونسيون، خلال هذا الملتقى أفكارهم وإنتاجاتهم الإبداعية والتكنولوجية مع تخصيص لقاء يجمعهم مع المسؤولين وأصحاب القرار من أجل التعريف أكثر بنشاطهم وأنواع هذه الخدمة الجديدة.









ويهدف الملتقى الى مزيد التعريف بمفهوم "الفريلانس" وطرق بيع خدماته وطرق الاندماج في السوق وضمان خلاص مستحقاته الى جانب كيفية التعاطي مع المسائل الجبائية والانخراط في الصناديق الاجتماعية.



وستهتم هذه التظاهرة بكيفية حماية المبدعين الشبان التونسيين لإبداعاتهم وأفكارهم وإنتاجاتهم في علاقة بحقوق التأليف.



وسيتم، أيضا التأكيد على الصعوبات التي يمر بها هذا اصحاب هذا النشاط الجديد والعمل على مزيد توضيح وتفسير مختلف المسائل القانونية والتنظيمية المتصلة به .

