Babnet   Latest update 15:48 Tunis

ملقتى المبدعين التونسيين في المجالات التكنولوجية والرقمية يوم 29 اكتوبر الجاري بمدينة الثقافة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65d39ae55e3bc2.39008653_lnpoqjfhmeikg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 27 Octobre 2025 - 15:02 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تحتضن مدينة الثقافة، يوم الاربعاء 29 أكتوبر الجاري، ملتقى المبدعين التونسيين في المجالات الرقمية الذين يشتغلون بصفة فردية أوما يعرف ب"الفريلانس".".

وسيعرض "الفريلانس" التونسيون، خلال هذا الملتقى أفكارهم وإنتاجاتهم الإبداعية والتكنولوجية مع تخصيص لقاء يجمعهم مع المسؤولين وأصحاب القرار من أجل التعريف أكثر بنشاطهم وأنواع هذه الخدمة الجديدة.



ويهدف الملتقى الى مزيد التعريف بمفهوم "الفريلانس" وطرق بيع خدماته وطرق الاندماج في السوق وضمان خلاص مستحقاته الى جانب كيفية التعاطي مع المسائل الجبائية والانخراط في الصناديق الاجتماعية.

وستهتم هذه التظاهرة بكيفية حماية المبدعين الشبان التونسيين لإبداعاتهم وأفكارهم وإنتاجاتهم في علاقة بحقوق التأليف.

وسيتم، أيضا التأكيد على الصعوبات التي يمر بها هذا اصحاب هذا النشاط الجديد والعمل على مزيد توضيح وتفسير مختلف المسائل القانونية والتنظيمية المتصلة به .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317382


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 27 أوكتوبر 2025 | 5 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:57
17:30
15:04
12:10
06:38
05:11
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-18
24°-16
27°-16
25°-18
26°-19
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1169,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    