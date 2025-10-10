فاطمة المسدي تطلق نداءً للرأي العام وتتهم نوابًا بمحاولة إسكاتها… وسيرين مرابط تردّ

أصدرت، اليوم الجمعة،، كشفت فيه عن ما وصفته بـ"ضغوطات ممنهجة" تتعرض لها منذ انطلاق نشاطها النيابي في، على خلفية مواقفها وتصريحاتها داخل البرلمان وخارجه.وقالت المسدي إنهالتمكينها من النفاذ إلى المعلومة، موضحة أن الطلب تضمّن