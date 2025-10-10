فاطمة المسدي تطلق نداءً للرأي العام وتتهم نوابًا بمحاولة إسكاتها… وسيرين مرابط تردّ
أصدرت النائبة فاطمة المسدي، اليوم الجمعة، بيانًا موجَّهًا إلى الرأي العام الوطني والدولي، كشفت فيه عن ما وصفته بـ"ضغوطات ممنهجة" تتعرض لها منذ انطلاق نشاطها النيابي في 2 ماي 2023، على خلفية مواقفها وتصريحاتها داخل البرلمان وخارجه.
وقالت المسدي إنها تقدمت منذ بداية عهدتها بطلب رسمي إلى وزيرة العدل لتمكينها من النفاذ إلى المعلومة، موضحة أن الطلب تضمّن ثلاثة محاور رئيسية:
* النواب الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية أو لديهم قضايا جارية، لما لذلك من تأثير على مصداقية البرلمان.
* الموظفون الذين يخضعون لتحقيقات في قضايا “التآمر على أمن الدولة” المرتبطة بـ"الجلسة الافتراضية".
* ملف “مملكة أطلنتس” الذي اعتبرت أنه يمسّ هيبة الدولة وسيادتها الوطنية.
وأضافت المسدي أن هذه المبادرات قوبلت بحملات تشويه واتهامات داخل المجلس وخارجه، مؤكدة أن بعض النواب، من بينهم سيرين مرابط، شنّوا ضدها هجمات لفظية واتهامات شخصية، وصلت إلى المسّ بكرامتها وتشويه سمعتها.
كما أوضحت أنها نشرت وثيقة مسرّبة من مكتب المجلس تتضمن مقترحًا موجَّهًا إلى رئاسة الحكومة يقضي بـ"توطين المهاجرين غير النظاميين في تونس تحت غطاء التشغيل"، وهو ما اعتبرته اعتداءً على السيادة الوطنية والنسيج المجتمعي، داعية النيابة العمومية إلى التحقيق في هذا الملف.
وأشارت النائبة إلى تعطيل متعمّد لمشاريع القوانين التي تقدّمت بها، من بينها مشروع قانون تنظيم الجمعيات، الذي يهدف إلى قطع الصلات بالتمويلات الأجنبية المشبوهة. كما أكدت أنها تتلقى تهديدات متكرّرة لكنها مصمّمة على مواصلة الدفاع عن سيادة تونس وحقوق شعبها.
ردّ سيرين مرابط: “المعركة واضحة والمسدي تشوّه وتتهم دون دليل”في المقابل، ردّت النائبة سيرين مرابط عبر تدوينة على صفحتها الرسمية بـفيسبوك، معتبرة أن “المعركة بيني وبين فاطمة المسدي واضحة”، مضيفة أن الأخيرة "ضد منع المناولة وضد العفو وتشوه في رئيس الجمهورية"، وفق تعبيرها.
وقالت مرابط إن المسدي “تطلق اتهامات عامة دون تسمية واضحة”، مما يخلق أزمة ثقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية، مضيفة أن المسدي اتهمت رئيس الجمهورية بالتستّر على التطبيع من خلال “السماح بدخول أسطول الصمود إلى تونس”، كما اتهمتها بـ"الانتقاص من كل تشريع ثوري"، على غرار قانون توريد السيارات.
وختمت مرابط تدوينتها بالقول إن “النقد البناء لا يكون بالتشويه ولا بإطلاق التهم جزافًا”، داعية زميلتها إلى “التحلي بالمسؤولية السياسية واحترام مؤسسات الدولة”.
