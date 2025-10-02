غفران بلخير تهرب من بعثة المنتخب وتعلن توجهها إلى ألمانيا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60ad6e00be3705.50498999_fqmihgkelonjp.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت الجامعة التونسية لرفع الأثقال بأن اللاعبة التونسية غفران بلخير غادرت، البعثة الوطنية في النرويج بطريقة غير نظامية.



وكانت بلخير اختفت مباشرة بعد هبوط الطائرة في أوسلو، خلال توقف قصير قبل التوجّه إلى مدينة فورده (Førde)، التي ستستضيف بطولة العالم من 2 إلى 11 أكتوبر 2025.

