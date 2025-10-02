Babnet   Latest update 22:12 Tunis

غفران بلخير تهرب من بعثة المنتخب وتعلن توجهها إلى ألمانيا

أفادت الجامعة التونسية لرفع الأثقال بأن اللاعبة التونسية غفران بلخير غادرت، البعثة الوطنية في النرويج بطريقة غير نظامية.

وكانت بلخير اختفت مباشرة بعد هبوط الطائرة في أوسلو، خلال توقف قصير قبل التوجّه إلى مدينة فورده (Førde)، التي ستستضيف بطولة العالم من 2 إلى 11 أكتوبر 2025.

وبحسب البلاغ، فقد طلبت القيام بنزهة قصيرة داخل المطار، تاركةً جواز سفرها وأمتعتها لدى مدرّب المنتخب الوطني. لكنها لم تعد بعد ذلك.

"نساند الرباعة غفران بلخير في هاته الازمة وهناك اسباب عميقة ادت بهاالى هذا المازق" (الناطق الرسمي للجامعة التونسية لرفع الاثقال)...


وفي مداخلة على قناة تلفزة تي في أكد والد غفران بلخير أنه لم يكن على علم بما ستقدم عليه ابنته مشيرا الي أنه علم بالأمر من وسائل الاعلام وأشار الي أن السبب فيما قامت به هو على الارجح تهميشها وغياب الاحاطة بها من سلطة الاشراف رغم تألقها في المحافل الدولية.


