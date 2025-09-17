غسان الهنشيري: رسوّ وقتي قبالة السواحل الإيطالية في انتظار التحاق بقية السفن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68caeca2097fc2.59803520_qiohgfknmljep.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن غسان الهنشيري، عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود، أنه تم الاتفاق اليوم الأربعاء مع هيئة الأسطول العالمي على الرسوّ لفترة وسط البحر قبالة السواحل الإيطالية، وذلك في انتظار التحاق بقية السفن القادمة من تونس ومن الموانئ الإيطالية، إلى جانب مراعاة النشرة الجوية التي أشارت إلى تقلبات مرتقبة ورياح قد تؤثر على عملية الإبحار.



وأكد الهنشيري أن المشاركين من مختلف الجنسيات في رحلة كسر الحصار عن غزة على أتم الاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات عند الاقتراب من حدود الأراضي المحتلة، بما في ذلك إمكانية تدخل جيش الاحتلال.

