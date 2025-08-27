بطاقة إيداع بالسجن ضد امرأة انتحلت صفة مرشدة اجتماعية للاحتيال على مواطنين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/girlsmenottes.jpg width=100 align=left border=0>

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اليوم، بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ امرأة قامت بانتحال صفة مرشدة اجتماعية.



وأوضح مصدر أمني لديوان أف أم أنّ الموقوفة تعمّدت إيهام عدد من المواطنين بقدرتها على تمكينهم من مساعدات وخدمات اجتماعية وصحية، مقابل مبالغ مالية متفاوتة تسلّمتها منهم بطرق احتيالية.

