خزندار: الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات

تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بخزندار، إثر نصب كمين محكم، من محاصرة وإيقاف شبكة مختصّة في ترويج المخدرات مقابل مبالغ مالية متفاوتة.



وقد أسفرت العملية عن حجز كميات من المواد المخدّرة إضافة إلى مبالغ مالية متأتية من نشاط الترويج.

