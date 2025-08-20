المرصد الوطني للتزويد والأسعار: انتظام نسبي في السوق وحملات رقابية مكثفة

استضاف برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة، ضمن فقرة "ضيف الدنيا وما فيها"، صباح اليوم، رمزي الطرابلسي، مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة، في حوار حول وضعية السوق التونسية، أسعار المواد الأساسية، ومجهودات المراقبة الاقتصادية لضمان انتظام التزويد والتصدي للتجاوزات.



أسعار اللحوم الحمراء وإجراءات التعديل



الرقابة على محلات الشواء والمطاعم



الخضر والغلال: وفرة موسمية وتفاوت في الأسعار



ملف البطاطا والفجوة الخريفية



المواد الأساسية: الخبز، القهوة، السكر



نسب التضخم والمقدرة الشرائية



موسم الصولد والمخالفات الاقتصادية



أكد الطرابلسي أن ملفيظل من أبرز الملفات المطروحة حالياً، مشيراً إلى أن، بالتنسيق مع وزارة التجارة، تقوم بتزويد السوق بكميات تعديل أسبوعية من لحوم الأبقار والأغنام بأسعار تفاضلية قصد كبح ارتفاع الأسعار.وكشف أن الأسعار الجديدة ستكون ابتداءً من الأسبوع القادم على النحو التالي:* أسعار خاصة في نقاط البيع المباشرة لشركة اللحوم تصل إلىوأوضح أنتسببت في تقلص القطيع الوطني، خاصة من الأغنام، ما انعكس مباشرة على العرض والأسعار. وأضاف أن وزارة الفلاحة تعمل على، فيما تتدخل وزارة التجارة عند الحاجة عبر المراقبة أو التوريد.بيّن الطرابلسي أنبالتعاون معقامت مؤخراً بحملات واسعة على محلات الشواء والمطاعم، خاصة في أوقات الذروة المسائية، حيث تم تسجيلعلى غرار عدم الفوترة والتلاعب بالأسعار وعدم احترام شروط الذبح. وأسفرت هذه الحملات عن، مؤكداً أن هذه التدخلات ضرورية للحد من الممارسات التي تساهم في الرفع غير المبرر للأسعار.أكد مدير المرصد أن الفترة الصيفية تُعدّ منوتنوع المنتوجات الفلاحية. وأوضح أن أسعار عدد من الغلال شهدت انخفاضاً في فترة الذروة، مثلالذي بيع أحياناً بـ 600 مليم للكلغ، قبل أن تعود الأسعار للارتفاع مع نهاية الموسم.وأشار إلى أنستكون متوفرة بكميات جيدة خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن الأسعار تختلف بين الأسواق البلدية والمساحات التجارية الكبرى تبعاً للجودة والنوعية.توقف الطرابلسي عند ملف البطاطا، موضحاً أن الوزارة عملت على تكويناستعداداً للفجوة الخريفية المرتقبة في شهر سبتمبر. غير أن الكميات المجمعة لم تبلغ المستوى المطلوب بسببعن تزويد المخازن.وأكد أن، وأنه في صورة تسجيل نقص، سيتم اللجوء إلىلضمان استقرار السوق.تم ضخخلال الموسم السياحي لضمان انتظام التزويد.تم توفيرمن القهوة العائلية لفائدة صغار محلات القهوة.رفعت الوزارة الكميات الشهرية بنسبة، مع توجيه جزء كبير منها للمناطق الشعبية والريفية.أكد الطرابلسي أن، مقابل 7% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، واصفاً الوضعية العامة بأنها. لكنه أقر في المقابل بأن المواطن ما يزال يشعر بضغط على قدرته الشرائية، بسببوتفاوت الأسعار بين نقاط البيع.شاركت في التخفيضات الصيفية، تمثل حوالي* المراقبة الاقتصادية أنجزت منذ بداية 2025 أكثر من* تم تسجيل، ثلثها تقريباً يتعلق بمخالفات الأسعار والتلاعب بالمواد المدعمة.شدد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار على أن، مؤكداً أن الوزارة ستواصل اعتماد سياسة التدخل بالكميات التعديلية وتشديد الرقابة الاقتصادية، مع دعوة المواطنين إلىودعم الجهود الوطنية لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية.