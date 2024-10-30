القبض على مروع المواطنين بجهتى باب سعدون و سيدي عبد السلام

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تمكن أول أمس إطارات وأعوان مصلحة مكافحة النشل بإدارة شرطة النجدة من القبض على مقترف سلسلة من السرقات بالنطر بجهتي باب سعدون و سيدي عبد السلام ،بالتحري في شأنه تبين أنه محل 5 مناشير تفتيش من اجل السرقة بالنطر وحمل سلاح ابيض .



وقد تم تقديمه الى مركز لأمن الوطني بباب سويقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه والاحتفاظ به بعد مراجعة النيابة العمومية.