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القبض على مروع المواطنين بجهتى باب سعدون و سيدي عبد السلام

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Bookmark article    Publié le Mercredi 30 Octobre 2024 - 10:15 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تمكن أول أمس إطارات وأعوان مصلحة مكافحة النشل بإدارة شرطة النجدة من القبض على مقترف سلسلة من السرقات بالنطر بجهتي باب سعدون و سيدي عبد السلام ،بالتحري في شأنه تبين أنه محل 5 مناشير تفتيش من اجل السرقة بالنطر وحمل سلاح ابيض .

وقد تم تقديمه الى مركز لأمن الوطني بباب سويقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه والاحتفاظ به بعد مراجعة النيابة العمومية.


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