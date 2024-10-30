القبض على مروع المواطنين بجهتى باب سعدون و سيدي عبد السلام
تمكن أول أمس إطارات وأعوان مصلحة مكافحة النشل بإدارة شرطة النجدة من القبض على مقترف سلسلة من السرقات بالنطر بجهتي باب سعدون و سيدي عبد السلام ،بالتحري في شأنه تبين أنه محل 5 مناشير تفتيش من اجل السرقة بالنطر وحمل سلاح ابيض .
وقد تم تقديمه الى مركز لأمن الوطني بباب سويقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه والاحتفاظ به بعد مراجعة النيابة العمومية.
وقد تم تقديمه الى مركز لأمن الوطني بباب سويقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه والاحتفاظ به بعد مراجعة النيابة العمومية.
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