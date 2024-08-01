كاتب الدولة لدى وزيرة الإقتصاد يؤكد لماجول على الدور المحوري للقطاع الخاص الوطني وعلى عمل الدولة في توفير المناخات والظروف المشجعة لتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة

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اجتمع كاتب الدولة لدى وزيرة الإقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ يوم الخميس غرة أوت 2024 برئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية(UTICA) سمير ماجول الذي كان مرفوقا بعضوى المكتب التنفيذي للمنظمة السيدين ، عبد السلام الواد و الطيب القطاري.



وكان اللقاء مناسبة أكد خلالها سمير عبد الحفيظ على الدور المحوري للقطاع الخاص الوطني وعلى عمل الدولة في توفير المناخات والظروف المشجعة لتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.





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كما كان اللقاء فرصة قدم خلالها كاتب الدولة المحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي اعدتها الوزارة مؤخرا وتم عرضها خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 03 جويلية 2024 ، معربا عن تطلعه بأن تساهم منظمة الأعراف في مزيد إثراءها بتقديم مقترحات عملية لهذه المحاور وذلك خلال سلسلة الندوات المزمع تنظيمها للغرض في الفترة القريبة القادمة.



من جانبه أبرز سمير ماجول أهمية الإستثمار الخاص كمحرك اساسى لدفع النشاط الإقتصادي والرفع من نسق النمو وخلق فرص جديدة للتشغيل، مؤكدا في هذا السياق على أهمية تكامل الأدوار بين الدولة والمنظمات المهنية ذات العلاقة بما يخدم المصالح الوطنية في الازدهار الإقتصادي والرقى الإجتماعي.

وأكد سمير ماجول على أهمية الإصلاحات الخاصة بتحسين مناخ الإستثمار والأعمال لاسيما منها الإصلاحات التشريعية والقانونية وكذلك الجبائية الى جانب العمل على مزيد تطوير البنية الأساسية و اللوجستية وتبسيط الاجراءات الإدارية وتسهيل النفاذ إلى التمويل ووضع الآليات الكفيلة بتوسيع أنشطة المؤسسات نحو الفضاءات الواعدة على غرار الفضاء الأفريقي.

كما أعرب سمير ماجول عن إستعداد منظمة الأعراف و مختلف هياكلها للمساهمة في تقديم مقترحات عملية لإثراء مضامين الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.