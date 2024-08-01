فظيع في بومهل : جثة ادمية مقطوعة الى أجزاء !!

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تمكن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني بإدارة الشؤون العدلية ببن عروس أول أمس من الكشف عن ملابسات جريمة قتل بشعة، ذهبت ضحيتها امرأة تبلغ من العمر 40 سنة حيث قتلها جارها بالة حادة ثم قطع جسدها الى أجزاء داخل محله بباب سويقة ثم نقلها الى منطقة بومهل ودفنها في حديقة منزله .



وتعود صورة الحادثة الى 18 جويلية 2024 حيث أظهرت التحقيقات أن الجاني، بعد استدراج الضحية، التى كانت تربطه بها علاقة قام بطعنها بواسطة منشار حديدي على مستوى البطن والظهر. ثم أقدم على تقطيع الجثة إلى ثلاثة أجزاء ووضعها في أوعية بلاستيكية. بعد ذلك، قام الجاني بدفن الأوعية في مكان قريب من منزله، كان في طور البناء.





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بفضل الجهود المكثفة التي بذلها فريق التحقيق، تم تحديد هوية الجاني وإيقافه، ومباشرة قضية عدلية في القتل العمد مع سابقية القصد وتعمد إخفاء جثة بعد استشارة قاضي التحقيق المنيب.