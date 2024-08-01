Babnet

فظيع في الزهروني : مجزرة عائلية والأمن يطيح بالقاتل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/648178aa196748.52195195_egnofhpmqjkli.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 01 Août 2024 - 20:27 قراءة: 0 د, 18 ث
      
باب نات - تمكن مساء اليوم الخميس 1 أوت 2024 اعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال من محاصرة وإيقاف زوج ارتكب مجزرة عائلية حيث قتل زوجته بسكين ثم ابنته البالغة من العمر 20 سنة بنفس السكين بسبب خلافات عائلية .

وقد اذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالقاتل من اجل تهمة القتل العمد مع سابقية القصد كما اذنت برفع الجثتين لمصالح الطب الشرعي لتشريحهما ومعرفة اسباب الوفاة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


babnet
رئاسيات 2024

J- 65

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 20:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*