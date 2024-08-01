فظيع في الزهروني : مجزرة عائلية والأمن يطيح بالقاتل

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باب نات - تمكن مساء اليوم الخميس 1 أوت 2024 اعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال من محاصرة وإيقاف زوج ارتكب مجزرة عائلية حيث قتل زوجته بسكين ثم ابنته البالغة من العمر 20 سنة بنفس السكين بسبب خلافات عائلية .



وقد اذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالقاتل من اجل تهمة القتل العمد مع سابقية القصد كما اذنت برفع الجثتين لمصالح الطب الشرعي لتشريحهما ومعرفة اسباب الوفاة.

