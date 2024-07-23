السيطرة على حريق هائل اندلع في نادٍ بالبحيْرة 1

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أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بتونس، منير الريابي، اليوم الثلاثاء، بأنّ "تمت السّيطرة نهائيًّا على حريق اندلع في نادٍ بالبحيرة 1 صباح اليوم على الساعة الـ05:45".



وأوضح الريابي، خلال مداخلة هاتفية على اذاعة الجوهرة أف أم، أنّ "الحريق إنطلق من مطعم 'النادي' وطال حواليْ 2000 متر من الأعشاب الجافة الموجودة المحاذية لهذا المطعم"، مشيرًا إلى أنّ "الأسباب لا تزال مجهولة".

ونفى الريابي، حدوث "أي إنفجار في المكان المذكور"، مؤكّدًا أنّ "الحريق لم يمثل أيّ خطورة على المحلات المجاورة، والأبحاث والتحقيقات ستحدد المسؤوليات".



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