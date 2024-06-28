هذا ما قررته الدائرة الجنائية المختصة في حق النائب السابق و رجل الأعمال رضا شرف الدين

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نظرت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،في ملف قضية تعلقت باتهام النائب السابق بالبرلمان المنحل ورجل الأعمال رضا شرف الدين بارتكاب شبهات فساد مالي وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة اكتوبر المقبل استجابة لطلب أحد محامو رضا شرف الدين الذي بين ان قرار دائرة الاتهام محل طعن بالتعقيب مطالبا بالتأخير لانتظار مآل القضية التعقيبية...

