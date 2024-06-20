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منسق معرض تونس الدولي للكتاب و الرئيس السابق لاتحاد الناشرين التونسيين امام القطب المالي

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Publié le Jeudi 20 Juin 2024 - 12:08 قراءة: 0 د, 15 ث
      
مثل اليوم الخميس 20 جوان 2024 منسق معرض تونس الدولي للكتاب و الرئيس السابق لاتحاد الناشرين التونسيين ،ومتهم ثاني أتهما بارتكاب شبهات فساد مالي واداري...

وقد بين محامو المتهمان أن قرار دائرة الاتهام وقع تعقيبه مطالبين بتأجيل المحاكمة لانتظار مآل القضية التعقيبية فقررت المحكمة الاستجابة للطلب واجلت المحاكمة لجلسة اكتوبر المقبل ...


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