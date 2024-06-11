محاكمة شاب ناصر تنظيم داعش وأعماله الإرهابية

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جلبت صباح اليوم الثلاثاء 11 جوان 2024 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،موقوف متهم بمبايعة تنظيم داعش الارهابي وتمجيده ...



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان بناء على معلومات وردت على اعوان فرقة مكافحة الارهاب تفيد مناصرة المتهم لتنظيم داعش الارهابي على مواقع التواصل الاجتماعي فتم القبض عليه بمقر عمله ..





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باستنطاق المتهم اكد انه تفطن الى ان افكار داعش واهية ،محققا انه بالفعل له صديقين يعملان بسلك الأمن الوطني الا انه لم يحاول استقطابهما ...





أما بخصوص تواصله مع حسابات الكترونية فقد اعترف بذلك مبينا انه تواصل معهم بدون اي خلفية متمسكا بعدم انتمائه لأي تنظيم ارهابي...





وبمجابهته بتواصله مع صاحب حساب الكتروني تبين انه من عناصر تنظيم داعش اكد انه لم يكن يقصد الإنتماء لتنظيم داعش الارهابي....