حكم قضائي في حق عبير موسى

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قضت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتخطئة رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي بمبلغ 5 آلاف دينار وذلك في القضية المتهمة فيها بمخالفة قانون منع الإشهار السياسي.



بذكر ان عبير موسى تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقها اثر شكاية رفعتها عليها الهيئة العليا الانتخابات اثر تصريحات أدلت بها موسى بخصوصها ....

