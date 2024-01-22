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فظيع : تجمّد 4 شبان ووفاة اثنين منهما خلال محاولة "الحرقة" داخل ثلاجة في سفينة متجهة الي ايطاليا ‎

صورة تعبيرية
Publié le Lundi 22 Janvier 2024 - 20:12 قراءة: 0 د, 34 ث
      
قال الاثنين 22 جانفي، المدير الجهوي للحماية المدنية بتونس منير الريابي انه تم التفطن أمس الأحد الي وجود 4 شبان تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة داخل بيت التبريد في سفينة متجها الي احد البلدان الاوروبية وذلك في محاولة هجرة غير نظامية.

واوضح منير الريابي ان الحماية المدنية تدخلت على عين المكان للقيام بالاسعافات اللازمة بعد اعلامها من طرف شرطة الحدود مشيرا الي انه تم نقل الشبان الي المستشفى.

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وأفاد بأن حالة الشبان كانت حرجة وكانوا في حالة اغماء وقال "للاسف توفي صباح اليوم اثنين منهما" موضحا أنهم بقوا في بيت التبريد على الأقل 8 ساعات وكانوا تقريبا في حالة تجمد.


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