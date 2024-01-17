نزار الشعري يرفع قضية ضد وزارة العدل ويطالب رئيس الدولة بالتدخل العاجل

أكد نزار الشعري، الناشط السياسي، أنه رفع قضية ضد وزارة العدل لتسريب إسم ابنته القاصر ضمن قائمة شملت عدد من الأسماء فتح في شأنهم بحث جزائي موضوعه شبهة غسيل أموال.



وأضاف نزار الشعري في فيديو و تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك، أنه دعا مندوب حماية الطفولة قصد التدخل لحماية ابنته الطفلة ومنع تداول هذه الوثيقة إعلامياً والكترونيا.





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كما طالب رئيس الجمهورية التونسية التدخل العاجل لمنع محيطه من إستعمال الأبناء القصر والقضاء واجهزة الدولة في عملية الترهيب السياسي للخصوم.

ودعا أيضا المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحقوق الانسان والطفولة التنديد بإستغلال طفلة قاصر في لعبة سياسية قذرة.

وقال الشعري ''أنا لست فوق القانون ، ولكن ابنتي القاصر فوق كل إعتبار''.

كما طالب رئيس الجمهورية التونسية التدخل العاجل لمنع محيطه من إستعمال الأبناء القصر والقضاء واجهزة الدولة في عملية الترهيب السياسي للخصوم.ودعا أيضا المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحقوق الانسان والطفولة التنديد بإستغلال طفلة قاصر في لعبة سياسية قذرة.وقال الشعري ''أنا لست فوق القانون ، ولكن ابنتي القاصر فوق كل إعتبار''.