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فظيع... مطاردة بالدراجات النارية فجريمة قتل بشعة في الطريق العام بالات حادة

Publié le Samedi 13 Janvier 2024 - 19:43 قراءة: 0 د, 27 ث
      
شهدت اليوم ولاية نابل وتحديدا مفترق بئر شلوف جريمة قتل بشعة حيث أقدم شابان من مواليد 2000 على ذبح شاب بسكين كبير الحجم بعد الاعتداء عليه بسلسلة حديدية وقد تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بنابل من القبض على الجناة وبعد معاينة الجثة تم رفعها لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة....
ووفق الابحاث الاولية فأن خلافا نشب بين الضحية والمتهمان اللذين ترصداها ثم هاجماها في غفلة منه .

ولا تزال الابحاث جارية بخصوص الجريمة البشعة
...



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