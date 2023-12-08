انتخاب التونسي هيكل بن محفوظ أول قاض عربي لدى المحكمة الجنائية الدولية

تم يوم، 06 ديسمبر 2023، انتخاب الدكتور هيكل بن محفوظ، أستاذ القانون الدولي العام، في منصب قاض بالمحكمة الجنائية الدولية للعُهدة 2024-2033 وذلك خلال الانتخابات التي جرت بنيويورك بمناسبة أشغال الدورة 22 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي المنشأ للمحكمة والذي انضمّت إليه تونس سنة 2011.



وبهذا الانتخاب يصبح الدكتور هيكل بن محفوظ أوّل قاض عربي لدى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك منذ بدء سريان عمل هذا الجهاز القضائي الدولي سنة 2002.





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يمثّل هذا النجاح اعترافا بالكفاءة العالية للمترشّح التونسي وثمرة لحملة انتخابية تواصلت على مدى عدّة أشهر بتونس وبالخارج، سهرت عليها وزارة الشؤون الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية والدائمة بالخارج، بدعم عدد من الهياكل الوطنية المعنية، وبإشراف السّلطات العليا للبلاد.



ويُترجم انتخاب المترشّح التونسي التزام بلادنا الثابت والأصيل بنظام روما الأساسي وبالأهداف والقيم النبيلة التي جاء بها من أجل تحقيق العدالة الجنائية الدولية لضحايا الجرائم الأكثر خطورة والتي تمسّ المجتمع الدولي بأسره، والمُتمثّلة في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، ومنع ارتكابها مجدّدا.