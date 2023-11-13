Babnet

لطفي المرايحي يمثل أمام القضاء بتهمة ترويج أخبار زائفة من شأنها المس بالأمن العام‎

Publié le Lundi 13 Novembre 2023 - 14:42 قراءة: 0 د, 17 ث
      
يمثل اليوم الاثنين 13 نوفمبر أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي أمام القضاء وذلك من أجل ترويج أخبار زائفة من شأنها المس بالأمن العام.

يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قررت في شهر أوت الماضي احالة لطفي المرايحي على أنظار المجلس الجناحي قبل ان يتقرر تأجيل النظر في القضية والابقاء عليه بحالة سراح.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 276899


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*