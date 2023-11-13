لطفي المرايحي يمثل أمام القضاء بتهمة ترويج أخبار زائفة من شأنها المس بالأمن العام‎

يمثل اليوم الاثنين 13 نوفمبر أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي أمام القضاء وذلك من أجل ترويج أخبار زائفة من شأنها المس بالأمن العام.



يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قررت في شهر أوت الماضي احالة لطفي المرايحي على أنظار المجلس الجناحي قبل ان يتقرر تأجيل النظر في القضية والابقاء عليه بحالة سراح.

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