باردو: الإطاحة بمقترفي عملية السرقة بالنطر لهاتف جوال من داخل سيارة

تعهدت فرقة الشرطة العدلية بباردو بالبحث في قضية موضوعها "تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص ومحاولة السرقة باستعمال آلة حادة والمشاركة في ذلك"، إثر تداول مقطع فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي يوثق عملية سرقة بالنطر لهاتف جوال من داخل سيارة على مستوى مُحوّل البرطال شارع 02 مارس باردو.وتم إيلاء الموضوع الأهمية القصوى وبعد إجراء جملة من التحريات الميدانية المُعمقة أمكن حصر الشبهة في شخصين والتعريف بهما وعليه أمكن بعد التنسيق مع النيابة العمومية القبض عليهما.