Babnet

باردو: الإطاحة بمقترفي عملية السرقة بالنطر لهاتف جوال من داخل سيارة

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 22:10 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تعهدت فرقة الشرطة العدلية بباردو بالبحث في قضية موضوعها "تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص ومحاولة السرقة باستعمال آلة حادة والمشاركة في ذلك"، إثر تداول مقطع فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي يوثق عملية سرقة بالنطر لهاتف جوال من داخل سيارة على مستوى مُحوّل البرطال شارع 02 مارس باردو.

وتم إيلاء الموضوع الأهمية القصوى وبعد إجراء جملة من التحريات الميدانية المُعمقة أمكن حصر الشبهة في شخصين والتعريف بهما وعليه أمكن بعد التنسيق مع النيابة العمومية القبض عليهما.

...

وباقتيادهما الى مقر الوحدة الأمنية اعترفا بكل ما نسب إليهما، وأذنت النيابة العمومية بتونس بالاحتفاظ بهما، بحسب ما أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274816


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 | 25 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:18
17:52
15:21
12:13
06:22
04:56
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet29°
20° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
29°-21
30°-21
30°-21
32°-22
  • Avoirs en devises
    27005,5

  • (10 oct)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,34986 DT        1$ =3,18195 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 oct)   1307,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*