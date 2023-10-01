المرايحي: متفائل بشأن تونس وسنحقق ازدهارا ليس له مثيل ... وكل نمو لم يتحقق فهو نمو مؤجل

أفاد لطفي المرايحي أمين عام الإتحاد الشعبي الجمهوري اليوم 1 أكتوبر 2023 خلال برنامج 7/7 على اذاعة Express FM أنه سيحال من جديد على النيابة العمومية يوم 13 نوفمبر القادم بسبب تعبيره عن رايه في اداء الرئيس مضيفا أنه قام بمجرد تعليق.



وشدد أن هتك الأعراض امر مرفوض وغير معقول وهو لا يخلق مناخا لحوار مجتمعي .





هذا وأشار في موضوع آخر أن ما تحتاجه تونس اليوم ليس الدينار بل العملة الصعبة مشيرا أن العجز بلغ إلى حدود شهر أوت 16 مليار دينار .كما أضاف أنه خلال العشرية الماضية لم تقم السلطات بحماية السوق التونسية وتركت الوضعية على ماعليه من تدفق السلع الأجنبية ومن حاجتنا للعملة الصعبة أكثر وهو ما جعلنا نلتجئ في كل مرة إلى صندوق النقد الدولي.وأشار المرايحي أن قيس سعيد من جهته توجه لصندوق النقد الدولي الذي اشترط عليه شروطا اقتصادية لا جدوى لها وهي شروط سياسية فقط الغرض منها تعطيل رئيس الجمهورية لأن الموقف الأمريكي غير راض عما يقوم به سعيد.هذا وأوضح أن أمريكا لم ترد أن تجعل من قيس سعيد رئيس ملهم من خلال التدخل عسكريا وبالتالي عمدت إلى محاولة إضعافه اقتصاديا حتى تتراجع شعبيته ويصبح المواطنون ضده.كما أبرز أن رئيس الدولة فهم غايتهم ولذلك قام برفض شروطهم لكن تصرفه لم يخضع لحدس وحيلة وذكاء سياسي .وبين ضيف 7/7 أن رفع الدعم موضوع ثانوي ولا تأثير له على الإقتصاد التونسي مضيفا أنه كان من الأجدر رفع الدعم والزيادة في الأجور .هذا وأفاد أن ما قاله قيس سعيد بخصوص عدم خوصصة المؤسسات العمومية وعدم الإلتجاء للإقتراض أمر جيد لكن هذا كان يجب اتباعه في إطار برنامج.كما أضاف أن ذلك نتج عنه حرمان التونسيين من المواد مشيرا أن النقص إذا طال المحروقات فلن تقدر وزارة الداخلية ولا وزارة الدفاع على حماية رئيس الجمهورية.واشار المتحدث أن هناك نزيف من العملة التي تخرج من تونس بسبب قيام عديد الشركات الكبيرة بإخراج أرباحها بالعملة الصعبة داعيا إلى حث هذه الشركات على ابقاء أرباحها في بلادنا من خلال فوائض لا تجدها في الخارج.هذا وأوضح بخصوص قرار تونس تأجيل زيارة وفد اوروبي اليها أن هناك تحولات كبيرة تحدث حولنا مضيفا أن هناك هجرة غير نظامية بالآلاف وذلك إما في إطار تواطئ أو ان الدولة مستباحة.كما أبرز أن تونس تقوم بتغيير بوصلتها فيما يتعلق بسياستها الخارجية .وبين أمين عام الإتحاد الشعبي الجمهوري بخصوص الطاقات البديلة أنها هي من ستحدد مستقبل تونس وديمومتها وازدهارها وهو موضوع من الضروري التركيز عليه.هذا وأردف أنه من المفروض توجيه جانب كبير من طاقتنا العلمية والصناعية إلى هذا الموضوع مضيفا أن السلطة لم تقم بحلول لمشكلة المياه.كما بين أن مشكل الفسفاط أن هناك ناس تعطل الإنتاج بسبب وجود مشاكل اجتماعية مشيرا أن الحل ليس في قيامهم بشركات أهلية بل القيام بمشاريع على غرار مركب الصناعات الكيميائية .كما أفاد لطفي المرايحي أن المشاكل الإجتماعية الكثير منها ناتج عن عدم الإلمام بالمشكل الإقتصادي في البلاد .واشار بخصوص موضوع احداث إقامات خاصة بكبار السن ومراكز لرعايتهم أن المجتمع التونسي يسير نحو التهرم ولن نجد اليد العاملة في المستقبل.هذا وأضاف أنه يجب خلق ظروف للنمو ووضع سياسات تساعد على تحفيز الإنتاج وضمان الأمن الغذائي.كما أبرز المرايحي أن كل الميزانيات التي وضعت في تونس منذ الإستقلال إلى اليوم كانت خاطئة .وأردف أن تونس فشلت في إدارة أزمة الكورونا وهو ما جعلنا نخسر 9 نقاط نمو .وبين أن جهد التونسيين خلال سنوات وقع مسحه خلال أسابيع.هذا وأفاد في موضوع آخر أن وزير الداخلية كمال الفقيه ليس لديه أي سلطة مع الأمن حيث أنه سلمه ورقة تسمح له بالسفر وبالرغم من ذلك وقع منعه.كما أضاف أنه من المنتظر ان تحقق تونس نموا وازدهارا ليس له مثيل على شرط التخلص ممن ليس لهم رؤية أو كفاءة وجاؤوا بمحض الصدفة مشيرا أنه يجب إعمال الفكر .وشدد أنه متفائل جدا بخصوص القادم قائلا “أن كل نمو لم يتحقق فهو نمو مؤجل “.