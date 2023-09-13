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زياد الهاني: البلطي اعترف بالتنسيق مع ضابط استخبارات فرنسي لإزاحة سعيد وقلب النظام

Publié le Mercredi 13 Septembre 2023 - 09:12 قراءة: 0 د, 36 ث
      
قال زياد الهاني المحلّل السياسي في برنامج émission impossible على راديو إي أف أم، إنه اطلع على ملف وليد البلطي في قضية التآمر التي تم فيها إصدار بطاقات الجلب الدولية.

وأكد الهاني أن هناك اعترافات صريحة من البلطي بوجود محاولة لاختراق للدولة التونسية بتعيين وزراء ومسؤولين تمهيدا لقلب المنظومة وإزاحة قيس سعيد، مضيفا أن العملية كانت تتم بالتنسيق مع ضابط استخبارات فرنسي كان يتلقى التعليمات من مستشار بالديوان الرئاسي في فرنسا، ومشيرا إلى أنهم يلعبون حتى على الوضع الصحي للرئيس.

...

في سياق متصل أكد الهاني أن البلطي تحفظ عن ذكر بعض الأسماء يبدو أنها من العيار الثقيلة أمام باحث البداية وأكد أنه لن يقولها إلا أمام القاضي.


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