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باسل ترجمان يقاضي نقابة الصحفيين بسبب رفض اسناده بطاقة صحفي محترف

Publié le Mercredi 23 Août 2023 - 13:50 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قال الاربعاء 23 أوت باسل ترجمان انه قرر مقاضاة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ولجنة اسناد بطاقة صحفي محترف بتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس.

وقال ترجمان انه تم تجميد عضويته في نقابة الصحفيين كما تم رفض اسناده بطاقة صحفي محترف بحجة الاخلال بشرف وأخلاقيات المهنة استنادا على تدوينات نشرها بصفحته على الفايسبوك بعد اجتماع لجنة اسناد بطاقة صحفي محترف.


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