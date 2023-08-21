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محمد الهنتاتي: "عندما تحدثت عن إمكانية تعييني وزيرا للشؤون الدينية لم اكن سكرانا او مغمى علي او مجنونا"

Publié le Lundi 21 Août 2023 - 08:59 قراءة: 0 د, 53 ث
      
قال محمد الهنتاتي في مداخلة عبر امواج اذاعة " اي اف ام" ان الاتصالات مع رئاسة الجمهورية واقع مضيفا " عندما انزلت تدوينة عن إمكانية تعييني كوزير شؤون دينية لم اكن سكرانا او مغمى علي او مجنونا".
واضاف " انا شخصية عامة ومن الضروري اعلام كل المتابعين بان هنالك مشاورات معي بشان امكانية الاشراف على وزارة الشؤون الدينية".
وتابع " لا افهم سبب انتقادي من قبل البعض خاصة واني امتلك كل المؤهلات لتولي وزارة الشؤون الدينية".
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محمد الهنتاتي " قيس سعيد قدوتي ومثلي الأعلى واسمي الوحيد الموجود في قائمة على مكتبه"...

...

وكان رئيس الجمهورية شدّد خلال لقائه رئيس الحكومة أحمد الحشاني بقصر الحكومة بالقصبة يوم الخميس 17 أوت 2023 على أنه لا وجود لأي شخص يمكن أن يتكلم باسم الدولة إلا إذا كان له سند قانوي داخلها وفق تعبيره... مضيفا أن أن الدولة لا تُدار عبر صفحات الفيسبوك بل إنها تدار من قبل من هو مسوؤل فيها



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