محمد الهنتاتي: "عندما تحدثت عن إمكانية تعييني وزيرا للشؤون الدينية لم اكن سكرانا او مغمى علي او مجنونا"

قال محمد الهنتاتي في مداخلة عبر امواج اذاعة " اي اف ام" ان الاتصالات مع رئاسة الجمهورية واقع مضيفا " عندما انزلت تدوينة عن إمكانية تعييني كوزير شؤون دينية لم اكن سكرانا او مغمى علي او مجنونا".واضاف " انا شخصية عامة ومن الضروري اعلام كل المتابعين بان هنالك مشاورات معي بشان امكانية الاشراف على وزارة الشؤون الدينية".وتابع " لا افهم سبب انتقادي من قبل البعض خاصة واني امتلك كل المؤهلات لتولي وزارة الشؤون الدينية".