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محمد الهنتاتي يعلن توليه وزارة في حكومة الحشاني

Publié le Dimanche 13 Août 2023 - 08:32 قراءة: 0 د, 31 ث
      
اعلن محمد الهنتاتي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه سيكون وزيرا في تحوير وزاري موسع دون تحديد الوزارة.
وكتب الهنتاتي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "خبر ساااار وعاااجل:إلى الشعب التونسي العظيم: الليلة إن شاء الله العلي القدير الاعلان عن تحوير وزاري موسع ولن يبقى إلا أربعة وزراء من الحكومة السابقة.
وسأكون باذن الله احد الاعضاء الجدد.
على الله توكلنا.ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
...

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