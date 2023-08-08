مثل اليوم بحالة تقديم امام انظار النيابة العمومية بإلمحكمة الابتدائية بتونس،امين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي،وقد قررت النيابة احالته على المجلس الجناحي الصيفي وذلك في قضية تتعلق باتهامه بالاساءة لرئيس الجمهورية قيس سعيد وفق ما ورد في ملف القضية.
مثول لطفي المرايحي امام المجلس الجناحي
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الثلاثاء 08 أوت 2023 | 21 محرم 1445
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