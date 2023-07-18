إطلاق خط جوي جديد بين تونس وطرابلس

بلاغ صحفي -





ويأتي إفتتاح خط معيتيقة - تونس - معيتيقة من قبل شركة الطيران الليبية أويا إستجابة لحاجات تنقّل المسافرين من العائلات والمهنيين وكذلك لتعزيز سبل التفاعل والتقارب بين البلدين الشقيقين.



قامت شركة الطيران الليبية أويا الدولية للطيران الممثلة في تونس عن طريق شركة Stars; يوم الإثنين 17 جويلية 2023 بإطلاق خط جوي جديد يربط بين تونس وطرابلس.ويأتي إفتتاح خط معيتيقة - تونس - معيتيقة من قبل شركة الطيران الليبية أويا إستجابة لحاجات تنقّل المسافرين من العائلات والمهنيين وكذلك لتعزيز سبل التفاعل والتقارب بين البلدين الشقيقين.

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و ستنتظم هذه الرحلة بين مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس و مطار تونس قرطاج بنسق يومي. وستقلع رحلة العودة المنطلقة من تونس في الساعة 08.55 صباحا في انتظار أن يشهد تواتر رحلات الناقلة وخدماتها في بلادنا نسقا أرفع وأوسع