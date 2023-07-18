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إطلاق خط جوي جديد بين تونس وطرابلس

Publié le Mardi 18 Juillet 2023 - 09:11 قراءة: 0 د, 29 ث
      
بلاغ صحفي -
قامت شركة الطيران الليبية أويا الدولية للطيران الممثلة في تونس عن طريق شركة Stars; يوم الإثنين 17 جويلية 2023 بإطلاق خط جوي جديد يربط بين تونس وطرابلس.

ويأتي إفتتاح خط معيتيقة - تونس - معيتيقة من قبل شركة الطيران الليبية أويا إستجابة لحاجات تنقّل المسافرين من العائلات والمهنيين وكذلك لتعزيز سبل التفاعل والتقارب بين البلدين الشقيقين.

...

و ستنتظم هذه الرحلة بين مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس و مطار تونس قرطاج بنسق يومي. وستقلع رحلة العودة المنطلقة من تونس في الساعة 08.55 صباحا في انتظار أن يشهد تواتر رحلات الناقلة وخدماتها في بلادنا نسقا أرفع وأوسع


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