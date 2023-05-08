Babnet

بلاغ وزارة الفلاحة حول ''بئر بوعثمان'' بالمنستير..

Publié le Lundi 08 Mai 2023 - 14:10 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أكّدت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري في بلاع أنّه تبيّن خلال جلسة عمل في مقر ولاية المنستير، خصّصت لتدارس طريق معالجة البئر العشوائية الكائنة ببوعثمان التي تسبّبت في خروج مياه إرتوازية بإرتفاع 15 مترا تقريبا وبدرجة ملوحة 5.5 غ/ل، مع إنبعاثات غازية أنّ اشتعال النيران بها يوم السبت كان بفعل فاعل، ممّا استوجب تدخل أعوان الحماية المدانية لإخماد الحريق.

وأكّد كاتب الدولة للمياه أن موضوع بئر بوعثمان موضوع متابعة من قبل رئاسة الحكومة ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، داعيا إلى ضرورة التعاطي مع الموضوع بمنهجية علمية ومدروسة.

وأكّد ممثلو الشرّكة التّونسيّة للأنشطة البترولية أن الدراسات الجيوفيزيائية والزلزالية التي أنجزت بمنطقة الساحل تؤكد وجود الغاز المتكون من الصخرة الأم من الأعماق حيث يوجد بحوض الساحل عديد من الفوالق التكتونية النشطة عبر الأزمان الجيولوجية مما أدى لتسرب غاز متكون من الصخرة الأم من الأعماق لتصل للسطح (على غرار بئر سيدي عبد الحميد بسوسة التي شهدت نفس الحالة) .

وأفادوا أيضا بأنه يتمّ حاليا تدخل مختصين في المجال لتشخيص الوضعيّة، وقد تمّ أخذ كل الإحتياطات لتأمين البئر وضمان سلامة المواطنين.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266200


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 08 ماي 2023 | 18 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:54 19:16 16:04 12:23 05:18 03:39
Babnet
18°
 Babnet20° Babnet % 94 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1722°-1625°-1526°-1426°-16
  • Avoirs en devises
    21826,7

  • (5 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,35800 DT        1$ =3,04526 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 Mai)   1283,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    